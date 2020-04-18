بفستان على الموضة.. ديانا حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة ديانا حداد بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة تخطف أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير.





وتألقت ديانا حداد في جلسة التصوير مرتدية فستان جلد باللون الأسود، والجلد يعتبر من الأقمشة التي تغزو الأسواق لهذا العام، وتعد الفنانة ديانا حداد من الفنانات اللاتي تتميز في اختيارها لملابسها وتحاول ارتداء كل ما يناسبها.





وظهرت ديانا حداد في إطلالتها الجذابة، مرتدية حذاء أنثوي بكعب باللون الأسود، لتتماشى مع الفستان الأسود الذي يبرز أنوثتها ورشاقتها.





واعتمدت في الظهور على وضع اللمسات الجمالية الجرئية، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاة، مع رسم العين بطريقة مميزة تبرز جمالها، ووضع لمسات البلاشر.



