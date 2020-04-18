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وزير التعليم العالي عن قرارات اليوم: هدفنا مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 08:16 م
وزير التلعيم العالي
وزير التلعيم العالي
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هاني حسين
قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،  تعليقا على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني:"  لا نرغب المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم واعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

وأضاف   خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  درسنا كل السيناريوهات المطروحة وخاطبنا مكاتبنا في أمريكا وانجلترا وفرنسا وتواصلنا مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات .

 وتابع خالد عبد الغفار:" اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات".

وأكمل خالد عبد الغفار:"  العام الدراسي مستمر حتى نهاية والفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى ، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحجانات التحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية ".

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