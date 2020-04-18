وزير التعليم العالي عن قرارات اليوم: هدفنا مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليقا على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني:" لا نرغب المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم واعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن درسنا كل السيناريوهات المطروحة وخاطبنا مكاتبنا في أمريكا وانجلترا وفرنسا وتواصلنا مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات .





وتابع خالد عبد الغفار:" اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات".





وأكمل خالد عبد الغفار:" العام الدراسي مستمر حتى نهاية والفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى ، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحجانات التحريرية والشفوية ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية ".



