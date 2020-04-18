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تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة حال اقتباس المشاريع البحثية.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 08:16 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كل جامعة تضع معايير وضوابط المشاريع البحثية لطلاب النقل، ونراجع الرسائل والأبحاث وإذا ثبت اقتباسها من رسائل اخرى تعتبر غشا  ويعاقب عليه القانون .

وأضاف خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  العام الدراسي مستمر حتى نهايته، والفصل الدراسي مختلف من كلية لاخرى ، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحاناتالتحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية ".

 وتابع خالد عبد الغفار:"  درسنا كل السيناريوهات المطروحة وخاطبنا مكاتبنا في أمريكا وانجلترا وفرنسا وتواصلنا مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات .

 وتابع خالد عبد الغفار:" اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات".

وأكمل خالد عبد الغفار:"  العام الدراسي مستمر حتى نهاية والفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى ، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحجانات التحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية ".
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