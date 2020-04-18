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وزير التعليم العالي: التدريبات والامتحانات العملية تستكمل بعد انتهاء تعليق الدراسة

السبت 18/أبريل/2020 - 08:18 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن  الفصل الدراسي الثاني مستمر كما هو، مضيفا:"  بعض الكليات لديها امتحانات عملية مثل كلية الطب  وتستكمل التدريبات العملية  بعد  انتهاء فترة  تعليق الدراسة".

وأضاف   خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نضع مصلحة الطالب في الأولوية ونضع حدا ادنى من المعلومات والتعليم التي يحصل عليها الطالب ".

وأكمل خالد عبد الغفار:"  العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".

ولفت:"  لا نرغب في المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية".

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