وزير التعليم العالي: التدريبات والامتحانات العملية تستكمل بعد انتهاء تعليق الدراسة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر كما هو، مضيفا:" بعض الكليات لديها امتحانات عملية مثل كلية الطب وتستكمل التدريبات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة".





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نضع مصلحة الطالب في الأولوية ونضع حدا ادنى من المعلومات والتعليم التي يحصل عليها الطالب ".





وأكمل خالد عبد الغفار:" العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".





ولفت:" لا نرغب في المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية".