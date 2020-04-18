عبد الغفار يطمئن طلاب السنوات النهائية: ننسق مع الدولة لتذليل أي عقبات نتيجة تأخر التخرج

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا داعي لقلق الطلاب بالفرق النهائية حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
وأشار وزير التعليم العالي- خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر "فيسبوك"- إلى أن أنه في حالة تجديد فترات تعليق الدراسة مرة أخرى؛ ستتاح الفرصة للجامعات لعدة أسابيع قبل إجراء عمليات التدريب للطلاب، وبالتالي إجراء الامتحانات، وذلك بشرط عودة الدراسة، والتي من الممكن أن تمتد حتى الصيف، أو مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد عبد الغفار، أن الطالب لن يتخرج؛ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات التخرج من الجامعة، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على مستقبل الطلاب، والخروج بأقل الخسائر"
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن اليوم، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل؛ لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، على أن تتولى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.
وأوضح أنه بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، خاصة لطلاب فرق النقل، خلاف طلاب السنوات النهائية بالكليات، يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أدت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية "المجموع التراكمي".