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وزيرة الثقافة: سهرات دينية ونوادر طرب أون لاين فى رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن ردود الفعل على مبادرة الإتاحة الإلكترونية التى اطلقتها الوزارة مؤخرا كانت مبهرة، وحقتت نسبة مشاهدات عالية جدا، مشددة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية مع الوزارة.

وأضافت "عبد الدايم" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن الوزارة زودت المبادرة بالعديد من الأعمال من بينها تزويد العديد من الأفلام الوثائقية الهامة، مشيرة إلى أن الخطوة الأبرز كانت إطلاق منصبة ورشة "ابدأ حلمك" لتعليم التمثيل أون لاين، مشيرة أن حجم الراغبين فى الاشتراك فى الورشة من مختلف محافظات الجمهورية كبيرة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة سوف تبث العديد من السهرات الدينية بإضافة إلى نوادر تبث لأول مرة أون لاين للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، من بينها فقرات طرب وفن شعبى لعدد من كبار الفن المصرى من بينهم الفنانين "محمد رشدى، شفيق جلال، هدى سلطان، بالإضافة إلى سهرة غنائية مع النجمة آمال ماهر، موضحا أن أن الوزارة ستبث حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت فى احتفالات أعياد الربيع بناء على طلب الجمهور المصرى والعربى، لافتة إلى أن هناك برنامج خاص لعيد الفطر يتم إعداده على أعلى مستوى حاليا.

وواصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن مجموع المشاهدات للحفلات خلال 10 أيام فقط، تخطى الـ 11 مليون مشاهدة، موضحة أنه يتم حاليا رصد عدد المشاهدات لكل قطاع إحصائيا لمعرفة نوعية اهتمام الجمهور.
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