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تعليم

جامعة المنيا: لجنة عليا لوضع الآليات والضوابط لتنفيذ قرارات الأعلى للجامعات

السبت 18/أبريل/2020 - 09:33 م
الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
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ايمن رياض

قرر الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا بتشكيل لجنة عليا من الجامعة تقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات لعمل البحث المرجعي، وإعلانها لجميع الطلاب، وإلتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يتم إتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المعدة  من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعه القادم.

واوضح رئيس الجامعة انه في ضوء القرارات التى تم اتخاذها اليوم فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتى تم فيها مناقشة كافة البدائل المتاحة لإستمرار العملية التعليمية مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير وإجراءات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد


والقرار بإلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية– مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، أو عمل اختبارات إلكترونية فى البرامج ذات  الاعداد المحدودة  من الطلاب.

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