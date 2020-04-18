جامعة المنيا ترد مصروفات المدن الجامعية لطلابها عن فترة تعطيل الدراسة

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا عن رد أي مبالغ مالية تم تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي تم تسديدها مسبقًا خلال فترة تعليق الدراسة.





وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، على أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بها، وانه سيتم فور إنتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب.





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وذلك حفاظًا علي سلامة وصحة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن ومنعًا لأسباب التجمعات.



