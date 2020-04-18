مصدر أمني: لا إغلاق للطرق يوم شم النسيم باستثناء الكورنيش

صرح مصدر امنى أنه لن يتم إغلاق أى طرق خلال احتفالات أعياد شم النسيم يوم الاثنين المقبل سوى الطرق التى أعلنت عنها وزارة الداخلية وهى طرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية.





وأضاف المصدر أن الطرق الصحراوية ستظل مفتوحة إما حركة السيارات فى المواعيد المسموحة قبل بدء حظر التجوال والذى يبدأ من الساعة الثامنة من مساء كل يوم وحتى السادسة من صباح اليوم التالى.









وكانت أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل أنه من المقرر اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 20 الجارى، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح انتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة .





واضافت الوزارة انه سيتم السماح للسيارات بمحافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" بتسيير بالسير بتلك الطرق مع منع الانتظار بتلك الطرق.





وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.