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حوادث

4 آلاف جنيه عقوبة السير فى طريق الكورنيش يوم شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 10:23 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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جودت عيد
بعد إعلان  وزارة الداخلية، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة ، بداية من يوم الاثنين ...فيما عدا  محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الإنتظار بتلك الطرق..ماذا عن عقوبة مخالفة قرار الداخلية بغلق الطرق .

أكد ياسر سيد المحامي ،أن قرار الداخلية بغلق الطرق يندرج ضمن قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الي انه في حالة المخالفة يعاقب المتهم بغرامة 4 آلاف جنيه وعقوبات سالبة للحرية حسب توصيف المحكمة.
وأضاف أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي من ستتولي محاكمة المتهمين ،مطالبا المواطنين بالتزام قرارات الداخلية منعا للعقوبة
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