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كل السيناريوهات مطروحة.. وزير التعليم العالى يكشف موعد امتحانات السنوات النهائية بالجامعات

السبت 18/أبريل/2020 - 10:30 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى،  عن تفاصيل التعامل مع السنوات النهائية فى الكليات والمعاهد، موضحًا أن الأمور قد تعود لطبيعتها بالجامعات، ومن الممكن إجراء الامتحانات فى شهر يوليو أو يونيو المقبلين من العام الجارى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لا يمكن التعامل مع طلاب الفرق النهائية بنظام البحث أو الامتحان الإلكترونى.. وسنطمئن على اتخاذهم كل الجرعات النظرية والعملية المطلوبة منهم كمقرر ورصيد للسنوات النهائية فى الكليات والمعاهد".

وواصل: "ممكن الطلاب يمتحنوا فى شهر يونيو أو يوليو  لو الأمور سارت بشكل طيب.. ونقيم الموقف أول بأول، ونسعى لعدم تأخرهم، ولكن لا يمكن التعامل مع طلاب السنوات النهائية بنظام البحث والامتحان الإلكترونى".

وأوضح أن كل السيناريوهات مطروحة، بما يضمن الحفاظ على الطلاب من أى تأثر بفيروس كورونا، وتماشيا مع قرارات الدولة مع الحفاظ على سير الدراسة قدر المستطاع.

وتابع: "وقعنا بروتوكول تعاون مع أحدى الشركات اليابانية للحصول على عقار ضد كوونا، وما يجرى على الدواء اليابانى ليس تجارب سريرية بل أبحاث للتأكد من فاعليته ضد كورونا".
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