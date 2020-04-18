أحمد موسى يعرض صورا لتطهير وتعقيم قصر العيني الفرنساوي.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا لعمليات التطهير والتعقيم إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا به.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة قامت بتعقيم وتطهير مستشفى قصر العيني الفرنساوي تمهيدا لتحويلها إلى مستشفى عزل.





ولفت أحمد موسى: "تم تحويل المرضى وإخلائهم من قصر العيني الفرنساوي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم كي تكون مستشفى قصر العيني الفرنساوي جاهزة لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كوررونا".