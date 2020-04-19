صبرى فواز: كل الممثلين المميزين مسرحجية

قال الفنان صبرى فواز، إنه يستمتع بأداء ماجد الكدوانى وخالد الصاوى وسيد رجب من أبناء جيله، لافتا إلى أن الأخير تميز كونه بدأ فى المسرح، قائلا: "كل الممثلين المميزين مسرحجية، لأن المسرح أصل الشغلانة".









وأضاف "فواز" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه يتمنى أن يعمل فى المسرح مرة أخرى من خلال عرض غنائى، لأن هذا هو النوع الأقرب للجمهور، وليس صحيح أن الجمهور لا يقبل عليه، مشددا على أن "المقياس هو الجودة حتى لو هنقول ريان يا فجل".





وأكد صبرى فواز، أنه عمره ما ندم على عمل قدمه من قبل، كما أنه لم يعمل من أجل المال فقط، مؤكدا أنه يعتز بأدواره حتى الكوميدية وأنه يتمنى أن تعرض عليه أدوار كوميدية كثيرة.