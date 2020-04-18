الزراعة: إذاعة فيلم تسجيلي عن حديقة الأورمان يوم شم النسيم

أنتج قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، فيلما تسجيليا عن حديقة الأورمان، سيتم اذاعته يوم شم النسيم، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الوزير، السيد القصير.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان حديقة الأورمان كانت تستقبل آلاف المواطنين من مختلف المحافظات للاحتفال بأعياد شم النسيم بين الزهور والأشجار والمسطحات الخضراء، ولكن هذا العام تم اغلاقها نظرا لظروف فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطنين .
وأضاف: لذلك كانت توجيهات وزير الزراعة بإنتاج فيلم تسجيلي من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة، عن الحديقة، يتم اذاعته يوم شم النسيم؛ بهدف توصيل الحديقة للمواطن، حتى يستمتع بمشاهدتها وهو في منزله.
وأوضح "عزوز" ان الحديقة أنشأها الخديو اسماعيل سنة 1873، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، وتضم مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والاثرية، وتنوعا نباتيا لأكثر من 1200 نوع.