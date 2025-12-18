برلماني: حقوق الفلسطينيين في خطر ومعاناتهم تتحول إلى صرخة عالمية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفلسطينيين اليومية وحقوقهم الأساسية.

وأشار إلى مصادقة الاحتلال مؤخراً على إقامة 19 مستوطنة جديدة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد حافظ على أن هذه السياسات الاستفزازية تقوض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل، وتزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين في شتى المجالات، مؤكداً أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

وأشاد النائب بالموقف المصري الثابت الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفض أي شكل من أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرًا أن دعم الحقوق الفلسطينية وحماية المدنيين جزء لا يتجزأ من مسؤولية المجتمع الدولي والجامعة العربية والإسلامية.

وطالب أحمد حافظ المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان تمتعهم بأمانهم واستقرارهم، معربًا عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام الدولة المصرية وسياستها الثابتة الداعمة للسلام العادل والدائم في المنطقة.