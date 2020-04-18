راغب علامة: الشعب اللبناني تحمل ما لم يتحمله أي شعب في العالم

أكد الفنان الكبير راغب علامة أن الشعب اللبنانى شعب جبار تحمل ما لم يتحمله أى شعب فى العالم، قائلا:" معًا يدًا بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات".





وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى تويتر :"الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم"

. #قانا شاهد حيّ على صمود هذا الشعب وقوة إرادته، وإثبات لا شكّ فيه أن خلاصنا بوحدتنا وتضامننا. معًا يدًا بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات، وأن نروي بالدم طريق العزّة والكرامة".





وعلى صعيد اخر طرح النجم اللبناني راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.



