هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.9 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين و921 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.



