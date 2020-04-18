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فن

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.9 مليون مشاهدة.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:21 م
اليسا - هنغنى كمان
اليسا - هنغنى كمان وكمان
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سعيد فراج
حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين و921 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.
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