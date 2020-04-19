فى 6 خطوات..خبير تغذية يقدم طريقة أكل الفسيخ والرنجة بدون أضرار

مع اقتراب الإحتفال بشم النسيم تجهز معظم الأسر المصرية فى منازلها الأسماك المملحة لتناولها فى هذا اليوم، فهى عادة تاريخية متوارثة من قديم الزمان وصولًا إلى يومنا هذا، تختلف فقط فى طريقة تقديمها وتحضيرها.





إلا أن بعض الممارسات الخاطئة تلحق الأذى والضرر بأجسامنا، خاصةً عند تناول الفسيخ والرنجة، فى إطار ذلك ويقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية نصائح عدة لتناولها بشكل صحي وآمن، دون التعرض لأى ضرر.





1-تجنب تناول الفسيخ لتلوثه بالبكتيريا الضارة والتي قد تؤدي الى التسمم الغذائي والوفاه.





2-يمكن تناول الرنجه قليلة الملح لتجنب زيادة الأملح بالجسم واحتباس الماء بالجسم.





3-يمكن تقليل حدة الاملاح في الرنجه بتناولها في شكل سلطة باضافة الطحينة أو الخضروات والزيت لها.





4-يجب على مرضى ارتفاع الضغط ومرضى الفشل الكلوي ومرضى حصوات الكلى أو من لديهم مشكلة املاح زائدة في الجسم، الإبتعاد عن الرنجه عالية الملح ويفضل استبدالها بالتونة المدخنة.





5-يفضل شرب المشروبات العشبيه بعد تناول الأسماك المملحة لتجنب احتباس الماء في الجسم مثل الشاي الأخضر والينسون.





6- ضرورة تعقيم الفسيخ والرنجة و ضمان نظافة من يصنعه أو مكان الحفظ الخاص له للوقاية من فيروس كورونا.