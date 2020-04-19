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فن

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:07 ص
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
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سعيد فراج
أثارت عدد من قصص النجوم مع المخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى خلال الفترة الأخيرة، وأعادت للأذهان قصة النجوم مع المخدرات وكيف انتهت على بعضهم وكيف استطاع البعض الآخر ان يخرج من هذا النفق المظلم بعد تجربة عنيفة. 

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أحدث القصص المثيرة للمشاهير من المخدرات. 

كشفت صحيفة dailymail، عن معاناة الممثل الكوميدي البريطاني روبرت ويب، مع المشروبات الكحولية التي كادت أن تقضي على حياته، إذ كشف «ويب» في تصريحات صحفية، إنه كان مدمنا للكحول، وكان على بعد يومين فقط من الموت. 

عثرت الشرطة على الفنانة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند ​فيشوا شانتي​ متوفاة في ظروف غامضة في منزلها.

كشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش. 

كشف الصحفي الخليجي أبو طلال الحمراني، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن تفاصيل جديدة حول شقة دبي المشبوهة، التي ضُبط فيها عدد من مشاهير العرب، وهم يتعاطون مخدر الحشيش. 

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني. 

ردت الفنانة الكويتية من أصل إيراني ​لجين مشعل​، على الشائعات التي ترددت منذ أيام عدة حول وفاتها، نافية إياها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات"، مؤكدة أن سبب اختفائها في تلك الفترة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي.

نشر الاعلامى الكويتى ابو طلال الحمرانى خبرا عن وفاة الاعلامية ليالى أسد بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات وكان هناك شاب معها من أقاربها، وتم القبض عليه.

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