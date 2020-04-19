النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

أثارت عدد من قصص النجوم مع المخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى خلال الفترة الأخيرة، وأعادت للأذهان قصة النجوم مع المخدرات وكيف انتهت على بعضهم وكيف استطاع البعض الآخر ان يخرج من هذا النفق المظلم بعد تجربة عنيفة.

أثارت عدد من قصص النجوم مع المخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى خلال الفترة الأخيرة، وأعادت للأذهان قصة النجوم مع المخدرات وكيف انتهت على بعضهم وكيف استطاع البعض الآخر ان يخرج من هذا النفق المظلم بعد تجربة عنيفة.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أحدث القصص المثيرة للمشاهير من المخدرات.

كشفت صحيفة dailymail، عن معاناة الممثل الكوميدي البريطاني روبرت ويب، مع المشروبات الكحولية التي كادت أن تقضي على حياته، إذ كشف «ويب» في تصريحات صحفية، إنه كان مدمنا للكحول، وكان على بعد يومين فقط من الموت.



