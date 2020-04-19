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فن

دينا الشربيني: عمرو دياب بيخاف على نفسه وبيساعدني في الحظر

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:01 ص
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
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محمد نحلة

قالت دينا الشربيني عن علاقتها بالمطرب عمرودياب خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، إنها مهما تحدثت عنه لن تعطيه حقه.



وأضافت دينا الشربيني:" أنا أصلا لما بتكلم عنه شوية مش بعرف أتكلم أوى عشان مش بعرف أديله حجمه، وهو رقم واحد فى الشرق الأوسط وناجح بقاله 30 سنة".


كما تحدثت عما يفعله الهضبة فى "الحظر" وقالت:"بيخاف على نفسه وبياخد باله من إجراءات الوقاية، ودايما بيساعدنى فى شغلى واختياراتى، وبقاله أكتر من شهر مش بينزل من البيت خالص، واستغل الفترة دى وبيلعب رياضة ومحافظ على جسمه.


يذكر أن دينا الشربيني تشارك فى موسم رمضان بمسلسل " لعبة النسيان" ويتناول المسلسل حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى.



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