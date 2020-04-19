4 طرق لإزالة الطلاء من السيارة

الكثير من أصحاب السيارات يتعرضون إلى مواقف مزعجة تحدث لسيارتهم.. ويعد وجود طلاء على السيارة من أصعب ما يواجه صاحب السيارة فهي تشوه شكلها من الخارج.. إليك أفضل طرق للتعامل مع الطلاء على سيارتك بسهولة .









1- استخدام الماء والصابون إذا كان الطلاء رطبا فيمكن ازالته بسهولة بالماء والصابون.





2- استخدام مزيل طلاء الاظافر أو الاسيتون لإزالة الطلاء للسيارة.





3- استخدام منظفات خاصة بالسيارات لإزالة بقع الطلاء فيمكنك شراء نوع من هذه المنظفات ووضع كمية وفيرة على قطعة قماش.



