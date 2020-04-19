4 طرق لإزالة الطلاء من السيارة

الكثير من أصحاب السيارات يتعرضون إلى مواقف مزعجة تحدث لسيارتهم.. ويعد وجود طلاء على السيارة من أصعب ما يواجه صاحب السيارة فهي تشوه شكلها من الخارج.. إليك أفضل طرق للتعامل مع الطلاء على سيارتك بسهولة .
1- استخدام الماء والصابون إذا كان الطلاء رطبا فيمكن ازالته بسهولة بالماء والصابون.
2- استخدام مزيل طلاء الاظافر أو الاسيتون لإزالة الطلاء للسيارة.
3- استخدام منظفات خاصة بالسيارات لإزالة بقع الطلاء فيمكنك شراء نوع من هذه المنظفات ووضع كمية وفيرة على قطعة قماش.
4 يمكنك استخدام المواد التي تحتوي البنزين لإنها قادرة على إذابة جزيئات الطلاء، لذلك يمكن استخدامه لإزالة الطلاء عن السيارة بكفاءة. ولكن كن حذرًا أيضًا في استخدام البنزين حتى لا يتفاعل مع الطلاء الأصلي للسيارة. أحضر قطعة قماش قطنية وضع عليها القليل من البنزين وامسح الطلاء بلطف. عند الانتهاء أحضر مادة التشميع وشمع الجزء الذي استخدمت البنزين عليه حتى لا يتفاعل البنزين مع الطلاء الأساسي للسيارة.