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فن

ياسمين صبري تظهر بـ لوك رياضي على تيك توك

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:02 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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رنا اشرف
نشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على "تيك توك " فيديو جديد وهي تؤدي التمرينات الرياضية للمحافظة علي صحتها اثناء الحجر الصحي المنزلي.

ونال الفيديو العديد من تفاعل عدد كبير من مشتركين التيك توك ومن التعليقات:

اهم حاجة الرياضة في الحجر ده

قمر دايما

مستنيه مسلسلك الجديد في رمضان

انا بحبك جدا يا قمر


وتشارك ياسمين صبري فى السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل فرصة ثانية.

وأطلق المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي، الإعلان الدعائي لمسلسل فرصة ثانية الذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.
@yassmine_sabri

ركز في حلمك متخليش حد يعطلك 👌💪

♬ original sound - nour.magic
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