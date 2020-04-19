فتاوى تشغل الأذهان .. السن المناسب لتعويد الأطفال على الصوم .. ولماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة ؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

هل حقنة الفيتامين تفسد الصوم؟ .. مستشار المفتي يجيب

لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة ؟

ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام .. اعرف نصائح العلماء





نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى الدينية خلال الساعات الماضية، ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.





قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.





وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يصح غسل الجنابة بدون غسل الشعر أو وصول المال إليه؟»، أن الغسل له ركنين؛ النية وتعميم الجسد بالماء، والشعر جزء من الجسد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة"، فيجب أن نوصل الماء تحت كل شعرة مثل كل عضو، فهذه طهارة.





وأشار إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة، فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.





يمنعنى زوجي من قضاء ايام ما عليا من رمضان فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.





وأجاب شلبي، قائلًا: أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان لأن هذا واجب وفرض عليها، وأما الذي له حق المنع فيه فهو صيام التطوع.





وتابع: عليها أن تبين له الحكم وتنصحيه بأسلوب جميل وإن شاء الله يتفهم ولا يحدث مشاجرات.





وقال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن حقنة الفيتامين لاتفطر وكذلك أى نوع من أنواع الحقن لاتفطر سواء فى العضل أو فى الوريد، لأنها تدخل من غير منفذ دخول الطعام وهو الفم.





وأضاف عاشور فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن دخول الشيء من المنافذ الطبيعية للجوف هى التى تفطر، منوها أن الحقن الشرجية مختلفة فى حكمها أثناء الصوم.





وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.





وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: « ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.





وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.





وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».





فيما قال الشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجب على الآباء والأمهات الاهتمام بأمر صيام الأطفال جيدا ويجب تشجبعهم وتحفيزهم بكل وسائل التشجيع والمكافأة على ذلك، على أن يكون ساعات الصيام في البداية قليلة ثم تزيد مع الوقت إلى أن يستطيع صيام اليوم كاملا.



