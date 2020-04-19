الكويت تعلن شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بـ فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 305 حالات.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.





وأضاف أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة





كما سجلت أيضا حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية.