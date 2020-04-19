AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.78 جنيه.. واليورو بــ17.21 جنيه.. واليوان الصيني بــ2.23 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 736 جنيها

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:28 ص
ذهب ودولارات وعملات
ذهب ودولارات وعملات
Advertisements
امنة عبدالعظيم
  • سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020
  • أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
  • أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد



استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.68جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، بلوم) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر إيران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 

سجل سعر اليورو 17.01 جنيه للشراء و 17.21 جنيه للبيع .

واستقر الجنيه الاسترلينى عند19.53 جنيه للشراء و 19.77 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.18 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

واستقرت كرونا سويدية  عند 1.55 جنيه للشراء و 1.57 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية 

سجل الين اليابانى 14.50 جنيه للشراء و 14.69 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.

على جانب آخر، استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020، على أسعار أمس السبت بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.

وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 736 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 841 جنيها.

واستقر سعر الجرام عيار 18 عند 631 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعر 5888 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 26160 جنيها.

وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.66 جنيه للبيع.. والريال السعودى بـ4.13 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يستقر عند 692 جنيها للجرام

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.68 جنيه للشراء.. واليورو يسجل 17.25 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 بـ 700 جنيه للجرام

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.68 جنيه.. اليورو بـ 17.10 جنيه.. اليوان الصيني 2.22 جنيه.. والذهب مستقر فى بداية تعاملات الثلاثاء

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 15.78 جنيه للبيع.. واليورو بــ17.06 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 مستقر عند 730 جنيها للجرام

استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار ثابت عند 15.68 جنيه.. واليورو بــ17.26.. والذهب مستقر على ارتفاع وعيار 21 يسجل 734 جنيها

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

ترشيحاتنا

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

زيدان يرفض عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا.. فيديو

أخرستوس أنستى.. مقدمو صباح الخير يا مصر يحتفلون بـ شم النسيم.. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٩-٤-٢٠٢٠

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

AdvertisementS

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور