استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.78 جنيه.. واليورو بــ17.21 جنيه.. واليوان الصيني بــ2.23 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 736 جنيها

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد













استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020.



واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.68جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.



وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.



وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.



وسجل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، بلوم) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.



وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر إيران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





كما شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد



سجل سعر اليورو 17.01 جنيه للشراء و 17.21 جنيه للبيع .



واستقر الجنيه الاسترلينى عند19.53 جنيه للشراء و 19.77 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى 16.18 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.



واستقرت كرونا سويدية عند 1.55 جنيه للشراء و 1.57 جنيه للبيع.



أسعار العملات الآسيوية



سجل الين اليابانى 14.50 جنيه للشراء و 14.69 جنيه للبيع .



واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.





على جانب آخر، استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020، على أسعار أمس السبت بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.



وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 736 جنيها للجرام.



وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 841 جنيها.



واستقر سعر الجرام عيار 18 عند 631 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعر 5888 جنيهًا.



وسجل سعر الأوقية 26160 جنيها.



وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

