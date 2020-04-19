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منوعات

لأول مرة.. توم هانكس يتحدث عن فترة إصابته بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:28 ص
الفنان توم هانكس
الفنان توم هانكس
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أماني إبراهيم
تحدث الفنان العالمي توم هانكس لأول مرة عن الأعراض الذي شعر بها خلال فترة علاجه من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية فقد تحدث خلال مداخلته مع برنامج براديو الدفاع الوطني عن تأثير الفيروس المستجد عليه هو وزوجته ريتا ويلسون بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا خلال وجودهم بأستراليا.

وقال النجم الحائز على جائزة الأوسكار أن آثار الإصابة بالفيروس كانت متباينة بينه هو وزوجته، فعلى حد وصفه الفيروس أثر على زوجته ريتا بشكل مختلف ومرت بوقت أكثر صعوبة من توم، وأصيبت ريتا بحمى أعلى من زوجها وفقدت حاستي التذوق والشم.

وتابع توم صاحب الـ 64 عاما أنه عانى من الآلام الجسدية التي كانت مرهقة للغاية، وكانوا قد عزلوا في مستشفى أسترالي لمدة 3 أيام بعد أن ثبتت إصابتهم لأول مرة.

وأوضح أنه حاول استغلال فترة الحجر الصحي بالالتزام بممارسة الرياضة، لمدة 30 دقيقة يوميا من التمارين التي تتناسب ممارستها في الغرفة.
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