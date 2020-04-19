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اقتصاد

تباين أسعار الذهب بالسعودية اليوم

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:32 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام
سجلت أسعار الذهب في السعودية تباينًا، للجرام خلال تعاملات اليوم،الأحد، 19-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  178.37 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 178,35 ريال سعودي.    

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (203.85 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.26 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (186.86 ريال سعودي) أي ما يعادل (49,74 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (178.37 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.48 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (152.89 ريال سعودي) أي ما يعادل (40,70 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.91  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.65 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.92  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.13 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,340  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,688 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,427  ريال سعودي) أي ما يعادل (379.83  دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (203,845  ريال سعودي) أي ما يعادل (54,260  دولار أمريكي)
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