شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر المنشآت والشوارع ومحطات السكة الحديد لمواجهة فيروس كورونا

وفي سياق متصل قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بالإضافة إلى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، حيث قامت بتطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيري الكبير بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر.





فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.





وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفى أوقات فرض حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت.



