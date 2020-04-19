أوقاف الإسكندرية: لن نفتح المساجد قبل انتهاء أزمة كورونا

أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدم تمكين أي أحد فردا كان أو جماعة من إقامة أي نشاط في المساجد تحت أي مسمى ، وعدم السماح بفتحها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في وزارة الأوقاف.





وأشار خشبة ـ خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية ؛ لمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم ـ إلي عدم فتح المساجد لأداء شيء من شعائر الجماعات والجمع وصلاة التراويح حتى تمر هذه الأزمة؛ حفاظا على سلامة المواطنين، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التي قررتها الوزارة.





وشدد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد في مناطقهم بالتنسيق مع مفتشي الإدارات كل في منطقته ، والتأكيد على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد على خمسة.





وأوضح أن كل من يخالف التعليمات أو يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء عمله سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التي قررتها الوزارة وتصل إلى الفصل من العمل.





وأكد أن حملات التفتيش مستمرة يوميا مع المرور المفاجئ للقيادات؛ للتأكد من سير تنفيذ التعليمات على أكمل وجه، وذلك لحماية المواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.



