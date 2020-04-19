AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أوقاف الإسكندرية: لن نفتح المساجد قبل انتهاء أزمة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:22 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية : عدم فتح المساجد حتى تمر أزمة فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدم تمكين أي أحد فردا كان أو جماعة من إقامة أي نشاط في المساجد تحت أي مسمى ، وعدم السماح بفتحها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في وزارة الأوقاف. 

وأشار خشبة ـ خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية ؛ لمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم ـ إلي عدم فتح المساجد لأداء شيء من شعائر الجماعات والجمع وصلاة التراويح حتى تمر هذه الأزمة؛ حفاظا على سلامة المواطنين، والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التي قررتها الوزارة. 

وشدد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد في مناطقهم بالتنسيق مع مفتشي الإدارات كل في منطقته ، والتأكيد على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد على خمسة. 

وأوضح أن كل من يخالف التعليمات أو يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء عمله سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التي قررتها الوزارة وتصل إلى الفصل من العمل.

وأكد أن حملات التفتيش مستمرة يوميا مع المرور المفاجئ للقيادات؛ للتأكد من سير تنفيذ التعليمات على أكمل وجه، وذلك لحماية المواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.

من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن وكيل المديرية إنه تم التنبيه على كل الإدارات بضرورة رفع تقرير يومي عن حالة المساجد التابعة لها وإبلاغ المديرية في حالة وجود أي مخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف المنيا تحذر العاملين من إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء المساجد

بـ10 إجراءات..أوقاف الإسكندرية تتأهب لمنع انتشار كورونا في المساجد

غلق باب المسجد أثناء رفع الأذان.. الأوقاف تصدر قرارات جديدة .. تعرف عليها

تكوين لجنة للمرور على المساجد للتأكد من غلقها في الأقصر

وكيل أوقاف الإسكندرية: جميع المساجد التزمت بقرار تعليق صلاة الجمعة

ننشر خطة "أوقاف الإسكندرية" للسيطرة على المساجد في شهر رمضان

ترشيحاتنا

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

يا ريت تسمع الكلام.. حمادة هلال يحرج علي غزلان

محترف الهلال السعودي يوجه رسالة للحكومة السعودية

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

أشهر أكلات شم النسيم .. فوائد الترمس والحلبة والبصل والبيض في عيد الربيع

مطرب شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات شم النسيم .. فوائد الترمس والحلبة والبصل والبيض في عيد الربيع

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم