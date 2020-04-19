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منوعات

تظهر في العين.. علامة جديدة تؤكد الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:51 م
شخص مصاب بفيروس كورونا
شخص مصاب بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
يمكن إنقاذ العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في حالة التشخيص المبكر لها، وهذا ما يحاول العلماء التوصل إليه من خلال الوصول إلى كل العلامات المبكرة التي تظهر على الشخص عن إصابته بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فهناك قائمة بالأعارض المتعلقة بالإصابة بكورونا أبرزها الحمى وآلام الجسد والكحة الجافة ومؤخرا تم التوصل إلى ظهور بقعة أرجوانية اللون في القدم.

وتوصل العلماء إلى علامة جديدة من علامات الإصابة بفيروس كورونا التاجي وهي تظهر في العين، وحذر الدكتور فيسنتي دياز من هذه العلامة المرئية التي تظهر بالعين.

وقال طبيب العيون إن العديد من الأمراض الفيروسية يمكن أن تؤثر على العين، مما يسبب عادة نوعا من التهاب الملتحمة المسامي، وأعراض التهاب الملتحمة تجعل العينيين تتسم بوجود اللون الأحمر.

ويوجد علامة أخرى تظهر في العين بخلاف اللون الأحمر، وهي مادة بيضاء كثيفة تلصق الرموش وهي عبارة عن (صديد)، وتجعل الشخص يشعر بالحكة وعدم القدرة على فتح عينيه، وأكد دياز أن ظهور هذه الأعراض في العين تعد دليلا قويا على قدرة الفيروس المستجد على الانتقال من خلال إفرازات العين.

وأضافت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون ان التهاب الملتحمة قد يكون غير شائع ولكنه لا يزال واحدا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينصح في هذه الحالة باستخدام قطن نظيف، قطعة واحدة لكل عين ويتم وضعها في ماء بارد تم غليه ثم تركها لفترة على العين.
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