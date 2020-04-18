AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة حديثة: فيروس كورونا يُنقل إلى الحيوانات وسيصبح أشد فتكًا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

توصلت دراسة جديدة إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي المسؤول عن الوباء الحالي ربما تكون قد تطورت لإصابة القطط المحلية والعديد من أنواع حيوانات المزرعة، مما مخاوف أكبر على البشر.


وبحسب تقرير علمي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام باحثون في جامعة هونان بدراسة هياكل الرئة لـ 251 حيوانًا مختلفًا لتحديد أيها يمكن أن يصاب بـ Covid-19 من خلال الاتصال مع الخفافيش أو البشر.


تشير النتائج التي توصلت إليها إلى أنه إلى جانب إصابة الخفافيش والبنجولين والبشر، طور الفيروس القدرة على إصابة عشرة مخلوقات أخرى على الأقل.


 وتشمل قائمة الخطر القطط والأبقار والماعز والخنازير والأغنام والجاموس والحمام.


هذا يثير احتمال أن الفيروس، بعد أن قفز من البشر إلى هذه الثدييات ، قد يتحول إلى أشكال جديدة أكثر فتكًا يمكن أن تظهر بعد ذلك لإصابة الناس مرة أخرى.


ويضيف التقرير أن هذا حدث في وباء سارس 2003 ، عندما انتقل الفيروس من الخفافيش إلى البشر عن طريق قطط  ووالراكون.


درس العلماء بنية مستقبل البروتين على الخلايا الحيوانية التي تسمى ACE2، وهو نفس المستقبل الذي يدخل من خلاله Covid-19 الخلايا البشرية ويتولى آلية الخلية لعمل نسخ من نفسها تصيب الخلايا الأخرى.


يشير البحث الجديد إلى أن الكلاب، على عكس القطط، لا يجب أن تكون عرضة لـ Covid-19 لأنها لا تملك نفس نقطة الدخول الضعيفة في الخلايا.


وتقول الدراسة الجديدة إنه من غير المحتمل أن تكون الخفافيش قد مرت على البشر من خلال الاتصال المباشر لأن ذلك نادر جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء: آكل النمل الحرشفي قد يكون الرابط بين انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر

منها سارس وكورونا.. ما العلاقة بين الخفافيش وأمراض قاتلة اجتاحت العالم؟

لا يوجد دليل على الضرر.. منظمة الصحة العالمية تغير موقفها من الإيبوبروفين لمرضى كورونا

إيبوبروفين وخطورته في علاج فيروس كورونا.. جامعة فيينا تنفي التصريحات المنسوبة إليها.. والصحة العالمية تغير موقفها

احذر.. القطط تنقل فيروس كورونا أكثر من الكلاب

احذر .. القطط تنقل فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يرد على المطالبة باسترداد مصروفات الجامعات الخاصة

الصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان لفيروس كورونا.. تفاصيل

البحوث الإسلامية: يجوز لمريض كورونا الإفطار في رمضان بناء على رأي الطبيب

أول رد من مختبر ووهان على نظرية تسرب فيروس كورونا

وفيات كورونا حول العالم تتخطى 20 ألف حالة اليوم.. أمريكا تسجل 2985 ومصر 19 فقط

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

بالشعر المجعد.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها