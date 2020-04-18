دراسة حديثة: فيروس كورونا يُنقل إلى الحيوانات وسيصبح أشد فتكًا

توصلت دراسة جديدة إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي المسؤول عن الوباء الحالي ربما تكون قد تطورت لإصابة القطط المحلية والعديد من أنواع حيوانات المزرعة، مما مخاوف أكبر على البشر.





وبحسب تقرير علمي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام باحثون في جامعة هونان بدراسة هياكل الرئة لـ 251 حيوانًا مختلفًا لتحديد أيها يمكن أن يصاب بـ Covid-19 من خلال الاتصال مع الخفافيش أو البشر.





تشير النتائج التي توصلت إليها إلى أنه إلى جانب إصابة الخفافيش والبنجولين والبشر، طور الفيروس القدرة على إصابة عشرة مخلوقات أخرى على الأقل.





وتشمل قائمة الخطر القطط والأبقار والماعز والخنازير والأغنام والجاموس والحمام.





هذا يثير احتمال أن الفيروس، بعد أن قفز من البشر إلى هذه الثدييات ، قد يتحول إلى أشكال جديدة أكثر فتكًا يمكن أن تظهر بعد ذلك لإصابة الناس مرة أخرى.





ويضيف التقرير أن هذا حدث في وباء سارس 2003 ، عندما انتقل الفيروس من الخفافيش إلى البشر عن طريق قطط ووالراكون.





درس العلماء بنية مستقبل البروتين على الخلايا الحيوانية التي تسمى ACE2، وهو نفس المستقبل الذي يدخل من خلاله Covid-19 الخلايا البشرية ويتولى آلية الخلية لعمل نسخ من نفسها تصيب الخلايا الأخرى.





يشير البحث الجديد إلى أن الكلاب، على عكس القطط، لا يجب أن تكون عرضة لـ Covid-19 لأنها لا تملك نفس نقطة الدخول الضعيفة في الخلايا.





وتقول الدراسة الجديدة إنه من غير المحتمل أن تكون الخفافيش قد مرت على البشر من خلال الاتصال المباشر لأن ذلك نادر جدًا.