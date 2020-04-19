مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحرر 52 محضر تهرب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة دكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة وبالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية من تحرير 52 محضر تهرب وضبط لبضائع متنوعه بالمخالفة لأحكام الماده 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لبعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركه بالإسكندرية.





وتشكلت لجنة الضبط من السادة عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إداره مكافحه التهريب ومحمد علي مدير إدارة تحت التحفظ ومحمد مرسي ومحمد خليل ومحمد سليمان رؤساء أقسام ومحمد عيسي وهاني شعبان وسامح خشب وسيد شعبان ومحمد شحاته بالتنسيق مع العقيد عادل نافع والعقيد محمود عبدالقادر والرائد احمد عبدالمنعم والقوة المرافقة.





وتم ضبط كمية من الملابس الجاهزة ورولات الأقمشة والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدوية وأدوات صحية وإطارات كاوتش وإكسسوار محمول.





وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك.





وبلغ إجمالي القيمه مليون و291 ألفا و500 جنيه.





وتم التصالح في جميع المحاضر، وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.





ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.