الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن 18 عادة يظن الكثيرون أنها تفسد صيام رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك ما يقرب من ثماني عشرة عادة يقع فيها الكثيرون في نهار رمضان ، ويظنون أنها من المفطرات فيما أنها لا تفسد الصيام، والصيام بها صحيح ولا شيء فيه.













وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يفطر وما لا يفطر ، منوهة بأن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلا في نهار رمضان وأنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك ، وهي:









1. الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر

2. تطهير اليدين بالكحول لا يفطر

3. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر

4. مرطبات البشرة لا تفطر

5. قطرة العين لا تفطر

6. الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر

7. المراهم والكريمات لا تفطر

8. العطور والروائح لا تفطر

9. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر

10. تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر

11. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر

12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر

13. بلع الريق لا يفطر

14. نقل الدم لا يفطر

15. وضع مرطب الشفاه لا يفطر

16. القيء عن غير عمد لا يفطر

17. الغسيل الكلوي لا يفطر

18. التبرد بالماء لا يفطر









وأضافت أن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر، وثانيها الجماع في نهار رمضان يفطر ، وثالثها دم الحيض والنفاس يفطر، ورابعها التدخين يفطر، وخامسها قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، وسادسها بخاخة الربو تفطر.









أصوم أم أفطر في رمضان