علوم حلوان تعمل على تطوير مطهر نانومتري للحد من انتشار كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم جامعة حلوان، إن الكلية ستقدم مشروعا إلي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA لتطبيق تقنية النانو تكنولوجي لتطوير مطهر نانومتري جديد باستخدام مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids)، للحد من انتشار فيروس كورونا.









وصرح " أبو الدهب"، بأن المشروع يهتم بتطبيق تقنية النانو تكنولوجي لتطوير مطهر نانومتري جديد باستخدام مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids)؛ وذلك بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن فرك اليدين باستخدام الكحول الإيثيلي بنسبة 70% أو غسيلها بالصابون لمدة 20 ثانية كاف لقتل فيروس SARS-CoV2.









وأشار إلى إن المشروع يعمل على تطبيق النانو تكنولوجي لإنتاج رامنوليبيدات في صورة غرويات نانومترية ) Rhamnolipids nano-micelle) و استخدامها كمطهرات جديدة للتحكم الفعال و الحد من انتشار هذا المرض 19 COVID-و هذا سيتضمن، انتاج الرامينوليبدات بطريقة صديقة للبيئة ثم تحضير مستحضرات في صورة جزيئات غروية نانومترية. و بعد ذلك دراسة النشاط الميكروبي المضاد لهذة المستحضرات بالإضافة إلى دراسة درجة سمية هذه المواد للتأكد من درجة أمان استخدامها بواسطة الطاقم الطبي و عموم الناس.









وبالاستناد إلى أن النشاط المضاد لهذه المركبات ضد الفيروسات المغلفة مثل HSV1) و HSV2) وأرجع هذا التأثير المضاد للفيروسات لقدرة هذه المركبات على التعامل مع الغلاف الدهني المزدوج و الحث على التغيرات التركيبية في بروتينات الغلاف الخارجي، حيث يعد فيروس SARS-CoV2)) هو أيضا من الفيروسات المغلفة و يتركب من خيط من الحامض النووي الريبوزي الموجب و وحدة بروتينية متصلة بالغلاف و هما المسئولان عن التصاق الفيروس بمستقبلات خلايا العائل ثم دخول خلايا العائل و حدوث العدوى، وهناك تشابه تركيبي بين فيروس SARS-CoV2)) و HSV1) و HSV2) يجعلنا نفترض أن مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids) من الممكن أن يكون لها تأثير مضاد على فيروس SARS-CoV2)).













جدير بالذكر أن المشروع تشرف عليه د. مروة رضا عبد السلام المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة حلوان، ومدير المشروع، ود. ياسمين عبدالله أبو زيد، مدرس بكلية الصيدلة جامعة حلوان، ونائب مدير المشروع.