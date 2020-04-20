نائب رشيد ينفي ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا

نفى النائب" محمد عباسى" عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة ظهور أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مؤكدًا أن مركز ومدينة رشيد الوحيد على مستوى محافظة البحيرة لم تظهر فيه أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الجائحة وحتى الآن.









وأكد عباسى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد التى تداولت عنها الشائعات كانت من قرية برج مغيزل التابعة لمحافظة كفر الشيخ وتم تحويلها للمستشفى العام برشيد وأكدت نتيجة تحاليل bcr سلبية الحالة.









وأوضح" عباسى "ان مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار استقبل ٩٨ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ٤ ايام منذ يوم الخميس الماضى وحتى اليوم بينهم ٥ اطفال لم يوجد بينهم أى مصاب من مركز ومدينة رشيد مشيرًا إلى أن جميعهم من محافظات" الإسكندرية-البحيرة-الشرقية-القليوبية-المنوفية-دمياط" مؤكدًا على استقرار حالة المصابين ووضعهم تحت رعاية كاملة .









وأثنى" عباسى "على جهود الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى والدكتور عفيفي سالم رئيس فريق مكافحة العدوي وفريق العمل المعاون لهم نظرًا لقيامهم بتجهيز المستشفى وتدريب طاقم الأطباء والتمريض والفنيين وإعدادها لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد فى فترة وجيزة جدًا منذ صدور قرار وزيرة الصحة.









وأشاد النائب "محمد عباسى" عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد بقرار وزيرة الصحة الخاص بتخصيص مستشفى كفر الدوار العام لدخول منظومة الحجر الصحى لخدمة محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها .



