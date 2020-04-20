AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول أول دفعة من السعوديين القادمين من القاهرة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
استقبل مطار الملك عبد العزيز بالسعودية، الدفعة الأولى للمواطنين العائدين إلى السعودية من مطار القاهرة، وذلك ضمن حملة إعادة السعوديين من الخارج. 

وكانت السعودية أعادت 187 مواطنًا ومواطنة قادمين من لوس أنجلوس، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، وفقًا لتوجيهات القيادة، وحرصًا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتُعد هذه الرحلة من أطول الرحلات الدولية في العالم التي يشارك فيها 4 طواقم جوية في رحلة واحدة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى أرض الوطن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومساعد رئيس الهيئة التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، وعدد من مسئولي الجهات الحكومية المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

الخارجية تشرف على إعادة ٨٦٦ مصريا عالقا من السعودية نتيجة وقف الرحلات

الخارجية تنجح في إعادة 866 مصريا عالقا في السعودية

مصر تستقبل أبناءها العائدين من دول الـ كورونا وسط إجراءات مشددة

ماذا فعلت السعودية لأبنائها في الخارج حماية لهم من كورونا؟

وصول أولى رحلات السعوديين العائدين من الخارج بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بينهما سكاي نيوز والعربية.. تركيا تواصل انتهاكاتها للصحافة وتحجب 12 موقعا عربيا

بـ فستان أخضر.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

كنزى عمرو دياب تشعل التيك توك بالرقص على اغانى انجليزية

إعفاء متحدث الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه

اعمل خير وارميه البحر.. تعرف على تفاصيل مبادرة خالد أبوبكر ومصر الخير

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج