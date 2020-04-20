وصول أول دفعة من السعوديين القادمين من القاهرة

استقبل مطار الملك عبد العزيز بالسعودية، الدفعة الأولى للمواطنين العائدين إلى السعودية من مطار القاهرة، وذلك ضمن حملة إعادة السعوديين من الخارج.





وكانت السعودية أعادت 187 مواطنًا ومواطنة قادمين من لوس أنجلوس، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، وفقًا لتوجيهات القيادة، وحرصًا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتُعد هذه الرحلة من أطول الرحلات الدولية في العالم التي يشارك فيها 4 طواقم جوية في رحلة واحدة.





وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى أرض الوطن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومساعد رئيس الهيئة التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، وعدد من مسئولي الجهات الحكومية المعنية.