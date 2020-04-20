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رياضة

علاء ميهوب: هاني سبب رحيل فتحي.. وهذه نصيحتي لـ عاشور.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:52 ص
عاشور وفتحي
عاشور وفتحي
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محمد رشاد
يرى علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، أن رحيل أحمد فتحي سببه الأول رغبة اللاعب في المشاركة بكأس العالم 2022.

وقال ميهوب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد هاني كان سيلعب على أحمد فتحي لذلك فضل الأخير الرحيل لضمان فرصة المشاركة بالمونديال".

وأكمل: "كل الأندية تريد أحمد فتحي، لأنه سيكون إضافة لأي فريق، أنصح حسام عاشور أن يرحل عن الدوري المصري، إذا أراد استكمال مسيرته".

وطالب لاعب الأهلي السابق، باستئناف النشاط الرياضي، "لأن التوقف يمثل خسارة كبيرة لصناعة كرة القدم بشكل عام".

واختتم حديثه، قائلا: "التدريبات المنزلية تحتاج إلى نظام غذائي صارم يدعمها، حتى يحافظ اللاعبون على أوزانهم".
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