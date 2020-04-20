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فن

فى عيد ميلاد منى حسين .. خريجة هندسة عشقت الرقص فأصبح الإغراء طريقها للشهرة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:34 ص
منى حسين
منى حسين
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة منى حسين بعيد ميلادها الـ 51 عاما وهى احدى نجمات الصف الثاني ولكنها قدمت عددا من الأدوار البارزة وكانت بدايتها راقصة شعبية.
 
واتجهت الى التمثيل حيث قدمت عددا من الأدوار المتنوعة وكان أيضا لها نصيب من الإغراء.

أثارت منى حسين الجدل بفيلم عصافير النيل والذي تم عرضه في عام 2010، بسبب مشاهده الجريئة، وقام ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب وقدمت مشاهد جريئة معه واخذت عليها وجعلتها تصنف كفنانة إغراء.

اعتاد المخرجون أن يستعينوا بها في دور بنت البلد المدللة، ولكنها استطاعت بعد فترة أن تكسر هذه العادة وقدمت مسلسل "المنتقم"، وقامت بدرو أم لأول مرة.

منى حسين واحدة من فرقة رضا واستمرت في العمل بها لمدة 8 سنوات، حتى ابتعدت عن الرقص، والمفارقة أن منى تخرجت في كليه الهندسة ولكن عشقها للرقص والتمثيل تغلب على حبها للهندسة.
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