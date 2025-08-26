قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان: 

نستعين بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في الرعاية البيطرية للحيوانات

انهاء إجراءات استيراد 362 حيوان جديد من الخارج 


التعامل بالمعايير الدولية في القتل الرحيم مع الحالات المصابة بأمراض معدية لا يمكن شفائها نقلة نوعية لحديقة الحيوان بالجيزة حتى تعود إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان 
 

تستعد حديقة الحيوان لفتح أبوابها أمام الزائرين خلال الأيام المقبلة ، لتقديم تجربة غير مسبوقة من التطوير وطرق جديدة لعرض الحيوانات بطريقة جديدة بلا أقفاص لتعيش فى الطبيعة وسط تمتع الزائرين 
 

وأكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان واألورمان  التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطريةللحيوانات، وذلك باالستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسالمتها وفًقا للبرتوكولات العالميةالمعتمدةً.

وبشأن ما تم تداوله مؤخرا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة فبعض الحالات كانت قابلة للعالج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترفً.بها عالمًيا حفاًظا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها. 

ومن جانبه وّجه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي 

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة،حيث استمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها. كما تم التأكيد على أن أي.قرار يتعلق بالتخلص من الحيوانات الت يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر .

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد الحيوانات الجديدة من الخارج، باإلضافة إلى دعم حدائق الحيوان.بالمحافظات بالحيوانات التابعة لوزارة الزراعة من فائض حديقة حيوان الجيزةوفي ختام الإجتماع، تم توجيه الشكر إلى وزير الزراعة ووزير الإنتاج الحربي وكافة الأجهزة المعنية على دعمهم لمشروع تطوير.حديقتي الحيوان والأورمان
 

الحيوان حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة حديقة الأورمان حدائق الحيوان

