إسرائيل تسجل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واصلت الأعداد ارتفاعها في كيان الاحتلال الإسرائيلي، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس كذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.





ونقلا عن السلطات الإسرائيلية، فقد نتج عن كورونا وفاة 173 شخصا خلال 24 ساعة فقط، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 13654 حالة.





وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 13362 والوفيات إلى 171، وهو ما يعني أن عدد المصابين قفز لـ 300 مصاب في يوم، بينما كانت مستويات الوفيات على نفس المنوال تقريبا.





ووفقا وكالة الأنباء الفلسطينية "سوا"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 13,362 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 156 بحالة خطيرة.





وأفادت قناة كان نقلًا عن الصحة الإسرائيلية، بأنّ مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عامًا، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.





ومن بين الإصابات، يستعين 113 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، وقد تماثل للشفاء 3456 شخصا من المصابين.