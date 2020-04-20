بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة تكشف إطلالات ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

كما تتميزبأنها تعتمد على صيحات الماكياج المواكبة الموضة و التى تبرز جمال ملامحها فهى عادة تخطف الانظار بلمسات مكياجها، بالإضافة إلى تطبيقها لتسريحات الشعر المتنوعة وغير التقليدية، فتظهر من حين لآخر بلوك جديد.