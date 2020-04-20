بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة تكشف إطلالات ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد طرح بوستر مسلسل " لما كنا صغيرين" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2020.
وتتمتع الفنانة ريهام حجاج بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص فساتين السهرة التى تظهر بها، فتجمع فساتين ريهام حجاج دائما بين الأناقة والفخامة، حيث تعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها، وتفضل دائما ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء مثل زهير مراد وغيره من المصممين و الماركات العالمية.
وتعتبر ريهام حجاج من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، كما تحرص دوما على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتها وتزيد من جمالها أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بإطلالاتها التى تجمع بين الأناقة و الغرابة.
كما تتميز ريهام حجاج بأنها تعتمد على صيحات الماكياج المواكبة الموضة و التى تبرز جمال ملامحها فهى عادة تخطف الانظار بلمسات مكياجها، بالإضافة إلى تطبيقها لتسريحات الشعر المتنوعة وغير التقليدية، فتظهر من حين لآخر بلوك جديد.