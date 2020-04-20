في يوم واحد فقط.. روسيا تسجل 4268 حالة إصابة جديدة بكورونا

كشف مركز مكافحة فيروس كورونا في موسكو اليوم، الاثنين، عن أن سلطات الصحة الروسية سجلت 4268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 47121 حالة.





وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4268 حالة إصابة بكوفيد 19 في 76 منطقة في روسيا، ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 1935 (أو 45.3 في المائة) بنشاط مثل أولئك الذين كانوا على اتصال بالأشخاص المصابين، دون أن تظهر عليهم أعراض سريرية.





وقال المركز الروسي في بيان، إن وزارة الصحة أكدت حتى الآن 47121 حالة من كوفيد 19 في 85 منطقة.





ومن بين جميع الحالات الجديدة، تم تسجيل 2026 في موسكو و578 في منطقة موسكو و113 في منطقة نيجني نوفجورود.





وارتفع عدد القتلى بسبب مضاعفات الفيروس COVID-19 في البلاد بنسبة 44 إلى 405 خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقد تعافى ما يصل إلى 115 مريضًا خلال الفترة المحددة، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3446.