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فن

أحمد فهمي: ما زال الناس يحاربون بعضهم رغم كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
علق الفنان أحمد فهمي على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه على "توتير": "كفاكم عبثا.. العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون. الخالق يعطينا درسا وما زال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل أشياء وهمية.. قبل شهر رمضان".

وتابع: "أتمنى من الجميع للجميع، الكلمة الطيبة.. واعتبروها صدقة.. وصدقًا لنا جميعًا.. كفانا عبثا".

على صعيد آخر، يشارك أحمد فهمي في الموسم الرمضاني المقبل بالبرنامج الترفيهي "سهرانين - معكم بالبيت"، الذي تشاركه تقديمه الفنانة سيرين عبد النور، ومن المقرر عرضه على قناة mbc.

ويتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات ‏مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وأيضا فقرة "أنغامي" الموسيقية.
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