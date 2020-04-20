أحمد فهمي: ما زال الناس يحاربون بعضهم رغم كورونا

على صعيد آخر، يشارك أحمد فهمي في الموسم الرمضاني المقبل بالبرنامج الترفيهي "سهرانين - معكم بالبيت"، الذي تشاركه تقديمه الفنانة سيرين عبد النور، ومن المقرر عرضه على قناة mbc.





ويتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات ‏مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وأيضا فقرة "أنغامي" الموسيقية.