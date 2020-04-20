أحمد فهمي: ما زال الناس يحاربون بعضهم رغم كورونا

علق الفنان أحمد فهمي على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه على "توتير": "كفاكم عبثا.. العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون. الخالق يعطينا درسا وما زال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل أشياء وهمية.. قبل شهر رمضان".
وتابع: "أتمنى من الجميع للجميع، الكلمة الطيبة.. واعتبروها صدقة.. وصدقًا لنا جميعًا.. كفانا عبثا".
على صعيد آخر، يشارك أحمد فهمي في الموسم الرمضاني المقبل بالبرنامج الترفيهي "سهرانين - معكم بالبيت"، الذي تشاركه تقديمه الفنانة سيرين عبد النور، ومن المقرر عرضه على قناة mbc.
ويتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وأيضا فقرة "أنغامي" الموسيقية.