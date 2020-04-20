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منوعات

شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:55 ص
تعافي شاب مصاب بمتلازمة
تعافي شاب مصاب بمتلازمة داون من كورونا
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هدير علاء
تمكن شاب بريطاني مصاب بمتلازمة داون من التغلب على فيروس "كورونا"، وغادر المستشفى يوم السبت الماضي بعد صراع مع العدوى القاتلة استمر لمدة أسبوعين.

وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية لقطات مؤثرة ترصد لحظة اجتماع شمل الشاب "بن ماكفرتي"، البالغ من العمر 34 عامًا، مع والدته بعد أن افترقا خلال فترة علاجه.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن زوج والدة الشاب، ويُدعى "نيل"، قوله إن "بن" كان قد نُقل إلى إحدى المستشفيات بمقاطعة "ويست يوركشاير"، الواقعة شمال إنجلترا، منذ أسبوعين وكان في حالة سيئة للغاية، واعتقدت عائلته أنه لن يتمكن من اجتياز هذه الأزمة.

وتابع موضحًا أن الأطباء أخبروا العائلة في البداية بأن احتمال نجاته ضعيف جدًا، لكنه تمكن من التعافي على الرغم من ذلك؛ وتوجه "نيل" بالشكر إلى العاملين بالمستشفى مشيدًا بما تلقاه الشاب من دعم ورعاية أثناء تواجده هناك.

وتوضح اللقطات المرفقة لحظة لقاء الشاب بوالدته في رواق المستشفى بعد سماح الأطباء له بالمغادرة، وشوهد الشاب في إحدى اللقطات وقد بدا متأثرًا للغاية لحظة رؤيتها بعد أن فرق بينهما "كورونا"، وعانقها على الفور في مشهد مؤثر.

وكانت والدة الشاب قد مكثت برفقته في أول ليلة قضاها بالمستشفى، لكنها لم تتمكن من مواصلة ذلك بسبب الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في ظل هذه الأزمة.
شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا
شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا
شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا
شاهد.. لحظة اجتماع شمل شاب بمتلازمة داون مع والدته بعد شفائه من كورونا
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