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محافظات

أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أغلقت حديقة صنعاء أشهر الحدائق العامة بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، أبوابها اليوم الإثنين، أمام المواطنين،تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بإغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع دخول الجمهور فيها خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم. 

وتابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، غلق المتنزهات العامة خلال فترة الأعياد وشم النسيم، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات، مع التأكد من الغلق الكامل للمحال التجارية.

وأهاب محافظ كفرالشيخ، بالمواطنين ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أية تجمعات خلال فترة الأعياد وشم النسيم، للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي الغلق الكامل لحديقة صنعاء بالمدينة، واستمرار الغلق لكافة الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ، بالإضافة إلي الميادين العامة التى تحتوى على مسطحات خضراء وكافة الأماكن التي قد تشهد تجمعات، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. 

كما أكد محافظ كفرالشيخ، علي التنسيق والتعاون مع  الجهات الأمنية، ‫بانتشار وتواجد رجال الشرطة ودوريات أمنية بجميع الأماكن العامة والميادين، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة، لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"
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