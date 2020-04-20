أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم "صور"

أغلقت حديقة صنعاء أشهر الحدائق العامة بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، أبوابها اليوم الإثنين، أمام المواطنين،تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بإغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع دخول الجمهور فيها خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.





وتابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، غلق المتنزهات العامة خلال فترة الأعياد وشم النسيم، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات، مع التأكد من الغلق الكامل للمحال التجارية.





وأهاب محافظ كفرالشيخ، بالمواطنين ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أية تجمعات خلال فترة الأعياد وشم النسيم، للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي الغلق الكامل لحديقة صنعاء بالمدينة، واستمرار الغلق لكافة الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ، بالإضافة إلي الميادين العامة التى تحتوى على مسطحات خضراء وكافة الأماكن التي قد تشهد تجمعات، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.



