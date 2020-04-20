محافظ بورسعيد: سجلنا صفر حالات إيجابية لفيروس كورونا فى يومين..فيديو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك التزاما كبيرا جدًا من المواطنين بمحافظة بورسعيد مما جعل المحافظة تصبح نموذج لباقى المحافظات فى مصر كلها فى الالتزام والتعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ، لافتًا إلى أنه منذ الصباح الباكر الشوارع فارغة والمواطنين كلهم ملتزمين بالتعليمات.









وأضاف محافظ بورسعيد، فى لقاء خاص ببرنامج " على مسؤوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، بوجه الشكر للمواطنين جميعًا على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن كل إجراءات الحكومة تكون لحماية وحفظ أمن وصحة المواطن.









تابع أن هناك أكثر من 22 مشروعا قوميا يعمل فى شرق بورسعيد، منوهًا إلى أن أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج كاوتش السيارات أنتج بالأمس التشغيل التجريبى الخاص به لأول مرة، موضحًا أن العمال والمواطنين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح أن جيش مصر الأبيض يحارب فى المستشفيات ويتصدى لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك 3 حالات تعاف بين مصابى فيروس كورونا اليوم الاثنين بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن هناك انخفاض فى حالات المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الأسبوع الجارى.





ولفت إلى أنه تم تسجيل صفر حالات إيجابية للفيروس فى يومين، مؤكدًا أنه يتم إجراء التحاليل لأكثر من 51 حالة اشتباه وكانت النتيجة صفر حالات ايجابية لفيروس كورونا فى يومين متتاليين.