AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي


مع ظهور علامات في بعض مناطق العالم على تراجع حدة فيروس كورونا، قررت بلدان تخفيف اجراءات الاغلاق والعزل في أوروبا وآسيا.

وفق وسائل إعلام، قررت النرويج اعادة  فتح دور الحضانة للأطفال بعد شهر من الإغلاق، بجانب عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى.

كما قررت  السلطات الهندية أن تبدأ اليوم تخفيف قيود الحظر فيما يتعلق ببعض الأنشطة الاقتصادية.

وأعلنت نيوزيلاندا عن استعدادها لتخفيف إغلاقها خلال أسبوع، وذلك مع تباطؤ حدة الفيروس في البلاد. 

وبهذا تنضم هذه البلدان الثلاثة  إلى العديد من البلدان حول العالم، التي تستعد لتخفيف من حدة الإغلاق بالتزامن من انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، أو خففت العزل بالفعل مثل ألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استعداد بلاده لفتح الاقتصاد مرة أخرى بداية من الأول من مايو المقبل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديمقراطية تقتل للبشر .. كيف اختلف حكام أوروبا ودول شرق آسيا لمجابهة كورونا

لهذه الأسباب.. 4 دول أوروبية تخرج من العزل

بسبب أزمة كورونا.. رد صادم من وزير المالية البريطاني على دعوات رفع قيود الإغلاق

رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد

قرار يحتاج لكلمته.. هل تجر الحكومة البريطانية بوريس جونسون لانتكاسة صحية جديدة

بعد تحذير الصحة العالمية.. بريطانيا تحسم الجدل حول تخفيف قيود الإغلاق

ترشيحاتنا

الجنيه يصعد أمام 4 عملات.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 20-4-2020

بالكمامة و ملابس رياضية .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

أخبار التوك شو.. مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا

تركي آل الشيخ يرفض تخفيض رواتب لاعبي وموظفي ألميريا بسبب أزمة كورونا

فاروق جعفر يلمح لتعاقد الزمالك مع حسام عاشور.. تفاصيل

حكاية بولين.. خطوبة في قرية بالبحيرة تتسبب في إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة و ملابس رياضية .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر

عشان طفلك.. أبرز الطرق الآمنة لـ تلوين البيض فى شم النسيم