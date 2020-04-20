محافظ القاهرة: الشعب المصري يثبت أنه على قدر المسؤولية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المواطن المصري على وعي كبير لما يتم من الحكومة، موضحًا أن المصريين التزموا بالتعليمات و الجميع فى بيته.

وأضاف عبد العال ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الشعب المصري يثبت أنه على قدر الوعي و المسؤولية.

وأشار إلى أن المشهد اليوم تاريجى، والشوارع شبه خالية من المواطنين، وكشف أن مصر ستعبر هذه المرحلة على خير فى القريب العاجل.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تفقد أماكن كثيرة اليوم، ولم يرصد أى مخالفة و الجميع من المواطنين مقدرين الموقف الذى نمر به.

وقدم محافظ القاهرة، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام بالمنزل.