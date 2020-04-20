AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ القاهرة: الشعب المصري يثبت أنه على قدر المسؤولية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:29 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
البهي عمرو - آيات أحمد

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المواطن المصري على وعي كبير لما يتم من الحكومة، موضحًا أن المصريين التزموا بالتعليمات و الجميع فى بيته.

وأضاف عبد العال ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الشعب المصري يثبت أنه على قدر الوعي و المسؤولية.

وأشار إلى أن المشهد اليوم تاريجى، والشوارع شبه خالية من المواطنين، وكشف أن مصر ستعبر هذه المرحلة على خير فى القريب العاجل.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تفقد أماكن كثيرة اليوم، ولم يرصد أى مخالفة و الجميع من المواطنين مقدرين الموقف الذى نمر به.

وقدم محافظ القاهرة، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام بالمنزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: فخور بالقوات المسلحة لتعاملها بحرفية مع تعقيم وتطهير الجامعات

لو خايف من كورونا مش لازم تروح المسجد.. شروط إقامة صلاة الجمعة بالمنزل

لو هتصلى الجمعة بالمنزل.. إلتزم بهذه الأمور

محافظ المنيا يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن كورونا.. فيديو

رؤساء وقيادات الأحزاب يشيدون باحترافية الحكومة في إدارة أزمة كورونا

النسبة زيرو.. محافظ شمال سيناء يكشف السبب الرئيسي لخلوها من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات الناشئين ويعلق مصير الدوري الممتاز

حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك

بدون مكياج.. راندا البحيري بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

مش بس أضرار .. 7 فوائد صحية لتناول الفسيخ والرنجة

بصقة من حيوان تفتك بـ فيروس كورونا في ثوانٍ.. تفاصيل

تعليمات رسمية بارتداء الكمامات في الإدارات التعليمية والمدارس بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بمكياج ناعم.. شاهد سوسن بدر تخطف الأنظار في شم النسيم 2020

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟