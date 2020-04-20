شم النسيم.. شاهد أحمد موسى يظهر بالفسيخ على الهواء

قدم الإعلامى أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم بمناسبة عيد شم النسيم، حيث ظهر على الهواء بجانبه كميات مختلفة ومتنوعة من الفسيخ والرنجة ولأول مرة "تورتة الفسيخ".





ووجه أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم ، موكدا أن الجميع يحتفل فى المنزل، وذلك للالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وشدد أحمد موسى، الجميع عليه أن يلتزم في تناول الاطعمة اليوم بكميات معينة من الوجبات، وذلك خوفًا من الذهاب لـ المستشفيات، متابعا :" ناكل بس مش كتير".





وقال إن هناك التزاما تاما من الجميع، متابعا: اشكر جميع المواطنين الملتزمين بالمنازل وأن الشوارع بها الشرطة و المحافظون وبعض المواطنين الذين يسيرون بالسيارات الخاصة.





وتابع أحمد موسى: الالتزام و الانضباط شيء جميل، والجميع على قدر المسئولية، مضيفا ان شواطئ الإسكندرية خالية تماما من المواطنين.