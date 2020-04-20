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محافظات

للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:37 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين
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عبد العزيز جمال
أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا،  مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام  ووسائل النقل النهرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام باستغلال توقف الحركة اليوم فى تكثيف عمليات تطهير وتعقيم المركبات.

وشملت جولة محافظ القاهرة كورنيش النيل والحديقة الدولية وأحياء المناطق الشرقية والغربية والشمالية .
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
للتأكد من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم.. محافظ القاهرة يتفقد الحدائق والميادين.. فيديو وصور
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